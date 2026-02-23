Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco maçın ardından açıklamalarda bulundu.

TEDESCO: 'BU GECE YAZIK OLDU'

Tedesco ikinci kez rakibinin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin fırsatı değerlendirememesinin hatırlatılması üzerine, "Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz lazım. Kazanırken ve kaybederken analiz gerekli. İki farklı yarı izledik. Çok problem yaşadık. İlk yarı iki stoperi değiştirdik. Skriniar da bir önceki maç sakatlandı. İkinci yarı başlarken sistemi değiştirdik, bir kere çalışmamıza rağmen iyi uyguladık. Baskı kurduk ve golü de bulduk ama kalemizde golü gördük. Önümüze bakmamız gerekiyor. Ligde yolumuz hala çok uzun. Önümüze bakacağız. Bu gece yazık oldu." diye konuştu.

'EDERSON 3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK'

Takımdaki eksiklerden bahseden Tedesco Ederson ve Talisca'nın da sakatlığı olduğunu açıkladı.

İtalyan teknik adam, "Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Ederson 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkrabilecek mi, ona da bakacağız." dedi.