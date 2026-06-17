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Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğinin ortadan kaldırılması için geri sayıma geçilmiş durumda.

FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Aziz Yıldırımın 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından teknik direktör konusunda tek bir isim öne çıkmıştı.

Sarı lacivertli camiada yüksek bir sesle adı zikredilen Aykut Kocaman'ın kısa süre içerisinde resmi açıklamayla birlikte Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine geri dönmesi bekleniyor.

Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım başkanlığında yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından ise teknik ekibinde yer alacak isimlerden bazıları da şimdiden netleşti.

AYKUT KOCAMAN'IN 15 KİŞİLİK EKİBİNDE DIRK KUYT DA YER ALIYOR

Deneyimli teknik adamın önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin eski Hollandalı yıldızı Dirk Kuyt'ın da aralarında bulunduğu 15 kişilik bir ekiple çalışacağı öne sürüldü.

A Spor'dan Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alan bazı isimler şöyle:

Turgay Altay - Yardımcı Antrenörü

Dirk Kuyt - Yardımcı Antrenörü

Murat Öztürk - Kaleci Antrenörü

Barış Karakoç - Maç ve Performans Analisti

Alper Aşçı - Atletik Performans Uzmanı