Fenerbahçe'de son dönemde performansıyla parmak ısırtan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan kulübü Al-Taawon'un talip olduğu iddia edildi.

ARAP BASINI: AL-TAAWON TALISCA'YI TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bugün saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesi Arap basını sıcak transfer gelişmesini duyurdu.

İddiaya göre; Al-Taawon yetkilileri, Talisca'nın Fenerbahçe'deki durumuna ilişkin soruşturmalara başladı.

Kulübün Brezilyalı teknik direktörü Pericles Chamusca'nın Talisca transferini özellikle istediği belirtiliyor.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yeniden Suudi Arabistan'a geri dönebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Hatta bazı kaynaklar Talisca'nın Al-Taawon'a transferinin çok yakın olduğunu da öne sürüyor.

عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل — سعودي سبورت:



SUUDİ ARABİSTAN'DA AL-NASSR FORMASI GİYMİŞTİ

Daha önce Suudi Arabistan Pro Lig'de Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr formasıyla mücadele eden Talisca, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası sarı lacivertli formayla hem Süper Lig'e hem de Avrupa futboluna geri dönüş yapmıştı.

FENERBAHÇE'NİN GOL YOLLARINDA EN FORMDA OYUNCUSU

Bu sezon toplamda 29 maçta forma giyen Talisca 17 gol, 3 asistlik etkileyici performansıyla Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en formda ismi olarak dikkat çekiyor.