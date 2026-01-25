Süper Lig'in dev takımlarından Fenerbahçe, Tedesco'nun isteği doğrultusunda forvete takviye yapacak. Gündeme Hoffenheim forması giyen Fisnik Asllani ismi geldi.
Fenerbahçe'de En-Nesyri yerine forvet transferi: Fisnik Asllani
Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Fisnik Asllani ismini gündemine aldı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
EN-NESYRI AYRILACAK
Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin takımdan ayrılması bekleniyor.
YÜK DURAN'DA
Domenico Tedesco, yönetimden Jhon Duran’a yükün hafifletilmesi ve destek sağlanması için bir forvet talep etti.
GÜNDEM ASLLANI
Gündeme bomba gibi düşen Asllani, son zamanlarda gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisini çekti.
FENERBAHÇE ÇOK İSTEKLİ
Bu sezon Hoffenheim ile 19 resmi maçta 7 gol atıp 5 asist yaparak 12 gole doğrudan katkı sağladı. Fenerbahçe, transferi bitirmek için gaza bastı.
Fisnik Asllaniİ fiziksel gücüyle dikkat çekiyor. 1.91 boyu ve güçlü fiziği sayesinde etkili bir oyun ortaya koyuyor.
KOSOVA MİLLİ TAKIMI
23 yaşındaki genç yıldız, Kosova Milli Takımıyla da gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor.
Asllani, A Milli Takım formasıyla 12 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.
DEVLERLE YARIŞ
Fenerbahçe, transferde Barcelona ve Bayern Münih gibi devlerle de yarışacak. Hoffenheim'ın Asllani için, 30 Milyon Euro gibi bir beklentisi var.