Anasayfa Spor Fenerbahçe'de En-Nesyri yerine forvet transferi: Fisnik Asllani

Fenerbahçe'de En-Nesyri yerine forvet transferi: Fisnik Asllani

Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Fisnik Asllani ismini gündemine aldı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de En-Nesyri yerine forvet transferi: Fisnik Asllani - Resim: 1

Süper Lig'in dev takımlarından Fenerbahçe, Tedesco'nun isteği doğrultusunda forvete takviye yapacak. Gündeme Hoffenheim forması giyen Fisnik Asllani ismi geldi.

Fenerbahçe'de En-Nesyri yerine forvet transferi: Fisnik Asllani - Resim: 2

EN-NESYRI AYRILACAK

Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de En-Nesyri yerine forvet transferi: Fisnik Asllani - Resim: 3

YÜK DURAN'DA

Domenico Tedesco, yönetimden Jhon Duran’a yükün hafifletilmesi ve destek sağlanması için bir forvet talep etti.

Fenerbahçe'de En-Nesyri yerine forvet transferi: Fisnik Asllani - Resim: 4

GÜNDEM ASLLANI

Gündeme bomba gibi düşen Asllani, son zamanlarda gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisini çekti.

Fenerbahçe'de En-Nesyri yerine forvet transferi: Fisnik Asllani - Resim: 5

FENERBAHÇE ÇOK İSTEKLİ

Bu sezon Hoffenheim ile 19 resmi maçta 7 gol atıp 5 asist yaparak 12 gole doğrudan katkı sağladı. Fenerbahçe, transferi bitirmek için gaza bastı.

Fenerbahçe'de En-Nesyri yerine forvet transferi: Fisnik Asllani - Resim: 6

Fisnik Asllaniİ fiziksel gücüyle dikkat çekiyor. 1.91 boyu ve güçlü fiziği sayesinde etkili bir oyun ortaya koyuyor.

Fenerbahçe'de En-Nesyri yerine forvet transferi: Fisnik Asllani - Resim: 7

KOSOVA MİLLİ TAKIMI

23 yaşındaki genç yıldız, Kosova Milli Takımıyla da gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor.

Fenerbahçe'de En-Nesyri yerine forvet transferi: Fisnik Asllani - Resim: 8

Asllani, A Milli Takım formasıyla 12 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe'de En-Nesyri yerine forvet transferi: Fisnik Asllani - Resim: 9

DEVLERLE YARIŞ

Fenerbahçe, transferde Barcelona ve Bayern Münih gibi devlerle de yarışacak. Hoffenheim'ın Asllani için, 30 Milyon Euro gibi bir beklentisi var.

Kaynak: Spor Servisi
