50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı...

50 yıldır Marmara Denizi'nde kayıp THY "Bursa" uçağının enkazı aranıyor. Nedim Kuru ekibi sonar ve su altı dronuyla gövde parçaları görüntüledi. Fatih Terim'in kayınpederi ile Seyyal Taner'in hostes kardeşi de kazada ölenler arasındaydı. Anıt mezar başvurusu yapıldı.
Sosyal medya fenomeni Nedim Kuru öncülüğündeki ekip, son taramalarda sonar görüntülerinde uçağın gövdesine ait olduğu değerlendirilen yamulmuş parçalar tespit etti.
Kazada hayatını kaybeden 42 kişi arasında teknik direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu da bulunuyordu.
Daha önce su altı dronuyla burun kısmına benzer bir parça görüntüleyen ekip, dördüncü dalış operasyonunda da enkaz bölgesinde yeni bulgular elde etti.
Nedim Kuru, Marmara Denizi'ne bir anıt mezar yapılması için İstanbul Valiliği'ne başvurdu.
Dönemin teknolojik imkânsızlıkları yüzünden enkaz resmi olarak çıkarılamamış ve çalışmalar sınırlı kalmıştı.
Nedim Kuru, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: "THY'ye ait 'Bursa' isimli 42 yolcusu ile birlikte düşen yolcu uçağına 4'üncü dalış operasyonu gerçekleştirdik. 7 saat boyunca uçağın düştüğü enkaz bölgesinde su altı dronu ile arama yaptık ve uçak enkazına ait diğer parçaları görüntüledik.
4'üncü dalış operasyonuna, daha önce o bölgeden uçağa ait parçaları yanlışlıkla ağına takarak çıkaran balıkçı Serhan abi de bizimle geldi, aynı bölge de biz de uçağa ait olduğunu düşündüğümüz parçalar görüntüledik" dedi.
NE OLMUŞTU:
THY'nin 345 sefer sayılı uçuşu (Bursa uçağı kazası) hakkında genel bilgiler:30 Ocak 1975 tarihinde, Türk Hava Yolları'na (THY) ait Fokker F28-1000 Fellowship tipi yolcu uçağı (kuyruk tescili TC-JAP, isim olarak "Bursa" olarak biliniyor), İzmir Cumaovası Havalimanı'ndan İstanbul Yeşilköy Havalimanı'na (şimdiki Atatürk Havalimanı) iç hat seferi gerçekleştiriyordu.
Uçak, iniş yaklaşması sırasında Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi'ne düştü. Kazada uçaktaki 42 kişi (4 mürettebat + 38 yolcu) hayatını kaybetti; kurtulan olmadı.
Bu kaza, Türk havacılık tarihinin deniz düşüşüyle sonuçlanan ilk ve tek yolcu uçağı kazası olarak kayıtlara geçti.
Resmi raporlara göre, uçağın iniş sırasında 20 saniyelik bir gecikme ve yaklaşma prosedüründeki hatalar, pilotaj faktörleri ile birlikte kötü hava koşulları ve görüş mesafesinin düşük olması etkili oldu. Uçak pistten saparak denize çakıldı ve hızla battı.
Dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle enkaz resmi olarak bulunamadı ve çıkarılamadı; arama çalışmaları sınırlı kaldı. Enkaz yaklaşık 80 metre derinlikte, sahilden birkaç mil uzakta olduğu tahmin ediliyordu.
Kazada ölenler arasında dikkat çeken isimler: Teknik direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu, şarkıcı Seyyal Taner'in hostes olan kardeşi…