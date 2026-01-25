50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı...

Resmi raporlara göre, uçağın iniş sırasında 20 saniyelik bir gecikme ve yaklaşma prosedüründeki hatalar, pilotaj faktörleri ile birlikte kötü hava koşulları ve görüş mesafesinin düşük olması etkili oldu. Uçak pistten saparak denize çakıldı ve hızla battı.