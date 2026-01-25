Yeniçağ Gazetesi
25 Ocak 2026 Pazar
İstanbul 13°
E-Gazete
Anasayfa Gündem 50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı...

50 yıldır Marmara Denizi'nde kayıp THY "Bursa" uçağının enkazı aranıyor. Nedim Kuru ekibi sonar ve su altı dronuyla gövde parçaları görüntüledi. Fatih Terim'in kayınpederi ile Seyyal Taner'in hostes kardeşi de kazada ölenler arasındaydı. Anıt mezar başvurusu yapıldı.

Haberi Paylaş
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 1

1975 yılında Marmara Denizi'ne düşen ve enkazı 50 yıldır kayıp olan Türk Hava Yolları'na ait "Bursa" isimli Fokker F-28 uçağının arama çalışmaları sürüyor.

1 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 2

Sosyal medya fenomeni Nedim Kuru öncülüğündeki ekip, son taramalarda sonar görüntülerinde uçağın gövdesine ait olduğu değerlendirilen yamulmuş parçalar tespit etti.

2 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 3

Kazada hayatını kaybeden 42 kişi arasında teknik direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu da bulunuyordu.

3 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 4

Daha önce su altı dronuyla burun kısmına benzer bir parça görüntüleyen ekip, dördüncü dalış operasyonunda da enkaz bölgesinde yeni bulgular elde etti.

4 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 5

Nedim Kuru, Marmara Denizi'ne bir anıt mezar yapılması için İstanbul Valiliği'ne başvurdu.

5 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 6

Dönemin teknolojik imkânsızlıkları yüzünden enkaz resmi olarak çıkarılamamış ve çalışmalar sınırlı kalmıştı.

6 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 7

Nedim Kuru, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: "THY'ye ait 'Bursa' isimli 42 yolcusu ile birlikte düşen yolcu uçağına 4'üncü dalış operasyonu gerçekleştirdik. 7 saat boyunca uçağın düştüğü enkaz bölgesinde su altı dronu ile arama yaptık ve uçak enkazına ait diğer parçaları görüntüledik.

7 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 8

4'üncü dalış operasyonuna, daha önce o bölgeden uçağa ait parçaları yanlışlıkla ağına takarak çıkaran balıkçı Serhan abi de bizimle geldi, aynı bölge de biz de uçağa ait olduğunu düşündüğümüz parçalar görüntüledik" dedi.

8 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 9

NE OLMUŞTU:

THY'nin 345 sefer sayılı uçuşu (Bursa uçağı kazası) hakkında genel bilgiler:30 Ocak 1975 tarihinde, Türk Hava Yolları'na (THY) ait Fokker F28-1000 Fellowship tipi yolcu uçağı (kuyruk tescili TC-JAP, isim olarak "Bursa" olarak biliniyor), İzmir Cumaovası Havalimanı'ndan İstanbul Yeşilköy Havalimanı'na (şimdiki Atatürk Havalimanı) iç hat seferi gerçekleştiriyordu.

9 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 10

Uçak, iniş yaklaşması sırasında Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi'ne düştü. Kazada uçaktaki 42 kişi (4 mürettebat + 38 yolcu) hayatını kaybetti; kurtulan olmadı.

10 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 11

Bu kaza, Türk havacılık tarihinin deniz düşüşüyle sonuçlanan ilk ve tek yolcu uçağı kazası olarak kayıtlara geçti.

11 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 12

Resmi raporlara göre, uçağın iniş sırasında 20 saniyelik bir gecikme ve yaklaşma prosedüründeki hatalar, pilotaj faktörleri ile birlikte kötü hava koşulları ve görüş mesafesinin düşük olması etkili oldu. Uçak pistten saparak denize çakıldı ve hızla battı.

12 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 13

Dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle enkaz resmi olarak bulunamadı ve çıkarılamadı; arama çalışmaları sınırlı kaldı. Enkaz yaklaşık 80 metre derinlikte, sahilden birkaç mil uzakta olduğu tahmin ediliyordu.

13 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 14

Kazada ölenler arasında dikkat çeken isimler: Teknik direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu, şarkıcı Seyyal Taner'in hostes olan kardeşi…

14 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 15
15 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 16
16 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 17
17 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 18
18 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 19
19 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 20
20 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 21
21 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 22
22 23
50 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kayıp THY uçağı enkazı parçaları bulundu: Fatih Terim kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi de o uçaktaydı... - Resim: 23
23 23
Kaynak: DHA / İHA
