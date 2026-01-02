Fenerbahçe, bu sezon takımın en öne çıkan isimlerinden birisi olan Anderson Talisca ile yola devam etme kararı aldı. 31 yaşındaki Brezilyalı’nın sözleşmesi uzatılacak.

TEKLİF İLETİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzatmak için yıldız oyuncu ile görüştü ve teklifini iletti.

TALISCA MUTLU

Anderson Talisca, bu görüşmede Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ve maaşında indirip yapıp takımda kalmak istediğini Torunoğulları'na iletti.

TEDESCO MEMNUN

Teknik Direktör Tedesco da Anderson Talisca’dan oldukça memnun. Teknik adam, Talisca’nın devam etmesi için yönetime talepte bulundu.

SKORA KATKISI

Fenerbahçe'de bu sezon 25 maçta süre bulan Talisca, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.