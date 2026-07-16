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Fenerbahçe’de transfer gündemi hareketlenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte daha önce forma giyen Bright Osayi-Samuel’in yeniden takıma dönmek istediği öğrenildi.

KARTAL İLE GÖRÜŞME YAPTI

Geçtiğimiz sezon Birmingham’a bedelsiz olarak transfer olan Nijeryalı sağ bek, teknik direktör İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Osayi-Samuel’in bu görüşmede “Yeniden sizinle çalışmak istiyorum” dediği belirtildi.

YÖNETİMDEN NET MESAJ

İsmail Kartal’ın oyuncuyla yaptığı görüşmenin ardından durumu başkan Aziz Yıldırım’a ilettiği ifade edildi. Yönetimin ise bu transfer için net bir şart sunduğu öğrenildi: Oyuncunun bonservisini alarak gelmesi.

FESİH SÜRECİ BAŞLADI

Birmingham’da mutsuz olduğu belirtilen 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle fesih görüşmelerine başladığı aktarıldı. Osayi-Samuel’in sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKMEDİ

Geride kalan sezonda 29 maçta forma giyen Nijeryalı oyuncu, gol atamazken 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFERDE DOMİNO ETKİSİ

Osayi-Samuel’in takıma dönmesi halinde Nelson Semedo ile yolların ayrılmasının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Nijerya basınında da yer alan haberlere göre, Osayi-Samuel’in Fenerbahçe’ye geri dönüşü için süreç hız kazanmış durumda.