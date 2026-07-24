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Fenerbahçe’de ayrılığı gündemde olan Sofyan Amrabat için transfer hareketliliği yaşanıyor. TRT Spor’un aktardığı habere göre Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Faslı orta saha oyuncusu için sarı-lacivertli kulübe teklif sundu.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI

Haberde, Al-Ittihad’ın bonuslarla birlikte toplam değeri yaklaşık 15 milyon euroya ulaşan bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

Ancak Fenerbahçe yönetiminin, Amrabat’ın bonservisi için bonuslar hariç 20 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almadığı iddia edildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Sofyan Amrabat ile yalnızca Al-Ittihad’ın değil, Suudi Arabistan’dan bir başka kulübün ve Avrupa’dan iki takımın da ilgilendiği öne sürüldü.

Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade edildi.

45 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 45 resmi maçta görev yapan Sofyan Amrabat, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Faslı orta saha oyuncusunun geleceğinin yaz transfer döneminin dikkat çeken dosyalarından biri olmaya devam ettiği belirtildi.