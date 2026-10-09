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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de, mücadele öncesinde kaptan Milan Skriniar'ın oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.

KONTROLLERDE YORGUNLUK ORTAYA ÇIKTI

Slovakyalı stoperin milli takımda üst üste çıktığı maçların ardından yapılan değerlendirmelerde yorgunluk belirtilerine rastlandığı belirtildi. Sarı-lacivertli ekibin teknik kadrosu, deneyimli savunmacının fiziksel durumunu yakından izleyerek maç öncesindeki gelişmeleri takip ediyor.

RİZESPOR KARŞISINDA SAHADA OLACAK MI?

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Milan Skriniar'ın Çaykur Rizespor mücadelesinde oynayıp oynamayacağı konusunda henüz kesin bir karar alınmadı. Tecrübeli futbolcunun karşılaşmanın başlayacağı saate kadar gözlem altında tutulacağı, forma giyip giymeyeceğinin ise son kontrollerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

SLOVAKYA'DA TÜM MAÇLARDA 90 DAKİKA OYNADI

Slovakya Milli Takımı'nda düzenli olarak görev alan Skriniar, Uluslar Ligi programının tamamlanmasının ardından ara vermeden Fenerbahçe'nin çalışmalarına katıldı. Milli formayla çıktığı karşılaşmaların hepsinde 90 dakika sahada kalan 31 yaşındaki savunmacı, ülkesinin defans hattındaki önemli isimleri arasında yer aldı.

OPPONG İHTİMALİNE KARŞI HAZIR BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin bu sezon savunmadaki öne çıkan oyuncularından olan Skriniar, dört karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik ekip, kaptanın Rize deplasmanında görev alamaması ihtimalini de hesaba kattı. Bu doğrultuda savunmada oynayabilen Oppong'un mücadele öncesinde hazır tutulduğu öğrenildi.