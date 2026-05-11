Fenerbahçe’de gözler başkanlık seçimine çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertli kulüpte Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un tarihinin değişebileceği yönündeki görüşlere rağmen herhangi bir karar değişikliğine gidilmedi.

MİLLİ MAÇ NEDENİYLE ERTELENMESİ KONUŞULUYORDU

Kadıköy’de 1 Haziran’da Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak milli maçtan dolayı tarihinin ertelenebileceği konuşuluyordu. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli camiada yeni bir takvim ihtimali gündeme gelmişti. Ancak adaylar bu fikre sıcak bakmamıştı.

SEÇİM TARİHİ DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe’de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un daha önce açıklandığı üzere 6-7 Haziran'da gerçekleştirileceği netleşti.

KİMLER ADAY?

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında geçecek.