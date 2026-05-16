Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe'de seçim takvimi işlese de mevcut yönetim tarafından transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

FENERBAHÇE'DE GOLCÜ SORUNUNU ÇÖZECEK HAMLE

Başkanlık seçimi sonrası yeni gelecek yönetime bayrağı teslim etmeye hazırlanan Sadettin Saran golcü transferi konusunda önemli bir adım attı.

SADETTİN SARAN GUIRASSY İLE ANLAŞMAYA VARDI

TRT Spor'un haberine göre; Sadettin Saran bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Gineli yıldız Serhou Guirassy ile bizzat görüşerek transferi için prensip anlaşmasına vardı.

DORTMUND BONSERVİSTE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Ayrıca Guirassy'nin temsilcisinin de Dortmund'un Gineli yıldızın bonservisinde kolaylık sağlayacağını Saran'a bildirdiği de aktarıldı.

SON KARARI YENİ YÖNETİM VERECEK

Sadettin Saran'ın Guirassy ile söz kesmesinin ardından transferde son kararı ise seçilecek yönetimin vereceği bilgisi paylaşıldı.