Fenerbahçe'den forvet transferi konusunda taraftarı heyecanlandıran bir hamle geldi.

FENERBAHÇE RESMİ GİRİŞİMLERDE BULUNDU

Sarı Lacivertliler Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için resmi girişimlerde bulundu.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi 30 yaşındaki tecrübeli golcüyle transfer görüşmelerinde bulundu.

GUIRASSY SICAK BAKIYOR: TRANSFERE YENİ YÖNETİM KARAR VERECEK

Gineli yıldızın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Yeni gelecek yönetime Guirassy ile ilgili bir rapor sunulacağı ve transferin akıbetinin seçim sonrasında netleşeceği kaydedildi.

BU SEZON 44 MAÇTA 20 GOL, 6 ASİSTLE OYNADI

Bundesliga devi Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serhou Guirassy bu sezon forma giydiği 44 maçta 20 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL KRALI OLMUŞTU

Guirassy geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 13 golle Barcelonalı yıldız Raphinha ile birlikte gol krallığını paylaşarak 'Altın Ayakkabı' ödülünü kazanmıştı.