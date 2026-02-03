Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Al-İttihad ile Kante-En Neysri takasında anlaşmaya varmıştı. Ancak Suudi Arabistan ekibi, evrakları zamanında yetiştiremediği için Faslı forvet En-Neysri şimdilik Fenerbahçe’de kaldı. Al-İttihad, Suudi Pro Lig Yönetimi’nden transfer işlemleri için ek süre talep etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Suudi Pro Lig yönetimi onay verdi. Fenerbahçe Kante sözleşmesini zamanında yükledi. Al-Ittihad, En-Nesyri sözleşmesini geç yükledi. Zaman olarak Fenerbahçe'nin girişi baz alındı ve Ek süre verildi. Al-Ittihad yine geç yükledi. Süre doldu. Tekrar ek süre istendi, dönüş olmadı.