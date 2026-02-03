Alperen Şengün 39 sayıyla rekor kırdı: Houston, Indiana'yı yendi

Cevabını Sahada Verdi

Bu ay düzenlenecek NBA All-Star Maçı kadrosuna alınmamasıyla dikkat çeken Türk milli oyuncu Şengün, Rockets’ın zorlu deplasman galibiyetinde hem hücumda hem savunmada sahanın en etkili ismiydi. Milli yıldız, cevabını sahada verdi.