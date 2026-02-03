Alperen Şengün’ün 39 sayı ve 16 ribaundluk muhteşem performansına sahne olan maçta Houston Rockets, Pazartesi günü Indiana Pacers’ı 118-114 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Alperen Şengün 39 sayıyla rekor kırdı: Houston, Indiana'yı yendi
Alperen Şengün’ün 39 sayı ve 16 ribaundluk yıldızlaştığı maçta Houston Rockets, Indiana Pacers’ı 118-114 yenmeyi başardı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Cevabını Sahada Verdi
Bu ay düzenlenecek NBA All-Star Maçı kadrosuna alınmamasıyla dikkat çeken Türk milli oyuncu Şengün, Rockets’ın zorlu deplasman galibiyetinde hem hücumda hem savunmada sahanın en etkili ismiydi. Milli yıldız, cevabını sahada verdi.
NBA normal sezon mücadelesinde Indiana Pacers (13-37), sahasında Houston Rockets’ı (31-17) konuk etti. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmayı Rockets 118-114’lük skorla kazandı.
Alperen Şengün'den Rekor Performans
Alperen Şengün, 35 dakika süre aldığı maçta 13/25 şut isabetiyle 39 sayı, 16 ribaund ve 5 asist üreterek sezonun en yüksek skorlu performansına imza attı.
Houston cephesinde Jabari Smith 19 sayıyla oynarken, Amen Thompson 16 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle dikkat çekti. Reed Sheppard 11 sayı, Tari Eason ise 9 sayı kaydetti.
Indiana’da Pascal Siakam 27 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Bennedict Mathurin 25 sayı üretti. Aaron Nesmith 17 sayıyla maçı tamamlarken, Jarace Walker 12 sayı, Andrew Nembhard ise 7 sayı ve 8 asistle oynadı.
Maç sonu konuşan milli yıldız Alperen Şengün:"Bu maçta Kevin Durant yoktu. O yüzden daha fazla agresif olmam gerekliydi" ifadelerini kullandı.
23 yaşındaki yıldızın gösterdiği performans dünya basınında sıkça yer aldı. Alperen cevabını sahada verdi...
Houston Rockets, bir sonraki maçta Boston ile karşılaşacak.