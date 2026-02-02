Fenerbahçe'de Kocaelispor galibiyetinin ardından maçta forma giyen Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılığı netlik kazandı.

AL-ITTIHAD BENZEMA'NIN YERİNE TRANSFER EDİYOR

Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarına giren Al-Ittihad Kante transferi için görüşmelerde bulunduğu Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi istemişti.

İki kulüp arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından En-Nesyri'nin de Al-Ittihad'ın şartlarını kabul etti.

KOCAELİSPOR MAÇINDAN SONRA VEDALAŞTI

TRT Spor'un haberine göre; Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan Faslı yıldız, maç sonu soyunma odasında takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

EN-NESYRI YARIN İSTANBUL'DAN AYRILACAK

En-Nesyri'nin yarın İstanbul'dan ayrılarak Suudi Arabistan'a gitmesi ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Al-Ittihad ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.