Futbolda 12 yıldır Süper Lig şampiyonluğuna ulaşamayan ve bu sezon da beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe’de gözler genel kurula çevrildi. Sarı-lacivertli kulüpte seçimli olağanüstü genel kurul 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Daha önce Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylıklarını duyururken, adı başkanlık için geçen Mehmet Ali Aydınlar da sürece resmen dahil oluyor.

Odatv’nin haberine göre, Fenerbahçe kulislerinde yürütülen temaslar doğrultusunda Aydınlar’ın 8 Mayıs Cuma günü adaylığını kamuoyuna açıklayacağı ifade edildi.

150 BAŞVURU

Güçlü bir yönetim kadrosu oluşturmayı hedefleyen Aydınlar’ın listesinde yer almak isteyen yaklaşık 150 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.

Aydınlar’ın ekibinde, kulübün mali yapısına dikkat çekilerek borç yükünün azaltılması ve daha sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturulması gerektiği görüşünün öne çıktığı aktarıldı.

MEHMET ALİ AYDINLAR KİMDİR?

Mehmet Ali Aydınlar, 24 Temmuz 1956’da Malatya’nın Arapgir ilçesinde doğdu. Eğitim odaklı bir aile ortamında yetişen Aydınlar, yükseköğrenimini 1977 yılında Galatasaray İşletme Yüksekokulu’nda tamamladı.

İş hayatına 1981’de mali müşavir olarak adım atan Aydınlar, esas çıkışını sağlık alanında yaptı. 1993 yılında kurduğu Acıbadem Hastanesi ile Türkiye’de özel sağlık sektöründe önemli bir dönüşüme öncülük etti. Günümüzde Acıbadem Sağlık Grubu, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren güçlü bir yapı haline geldi.

Forbes 2026 verilerine göre Aydınlar, yaklaşık 2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin isimleri arasında 16. sırada yer alıyor.