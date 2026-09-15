Kaynak: AA

Fenerbahçe Kulübü, kadın ve erkek basketbol takımlarını kapsayan önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Sarı-lacivertliler, Tarfin ile 2 yıllık isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması yaptı.

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe ve Tarfin yöneticilerinin yanı sıra erkek basketbol takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu ile kadın basketbol takımı kaptanı Alperi Onar katıldı.

Fenerbahçe Basketbol Şubelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe, Avrupa'nın en itibarlı takımlarından birisi. Öyle ki, şu anda Asvel'in sahibi olan eski ünlü basketbolcu Tony Parker, ilerleyen hedefleri arasında Fenerbahçe gibi bir takım oluşturmak istediğini söyledi. 2005-2006'lı yıllarda bugünlerin tohumları ekildi."

'FENERBAHÇE AVRUPA'NIN EN SES GETİREN EKİBİ OLDU'

"Bunun yanında önemli bir spor kompleksinizin olması gerekiyor. O dönemlerde bir takımın kendi basketbol salonunun olması hayal gibiydi. Bir spor salonunun basketbol mabedine dönmesini taraftarlar sağlar. Çok büyük bir taraftar kitlesine sahibiz. Bu oluşumun dördüncü ayağı da sponsorluklar. Bu güçlü kadroyu sürdürülebilir yapmanız için sponsorlara ihtiyacınız var.

Bu oluşum başlarken, ben Fenerbahçe oyuncusuydum. Burada şampiyonluklar yaşadım. Uzun bir yolculuktu ama şu anda gelinen noktada Fenerbahçe, Avrupa'nın en ses getiren, en itibar gören ekibi oldu. Yolculuk devam ediyor. Güçlü rakiplerimiz var. Bu sene Fenerbahçe Tarfin olarak anılacağız. Hem Türkiye hem de Avrupa'daki başarılar için birlikte mücadele edeceğiz."

KADIN BASKETBOL TAKIMINDA HEDEF YİNE ZİRVE

Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Akan'ın açıklaması şu şekilde:

"Bu işbirliğiyle Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı olarak hedefimiz Türkiye ve Avrupa'da zirveye çıkmak olacaktır. Kadromuzu da bu doğrultuda kuruyoruz. Hedefimiz geçmişteki büyük başarıları hatırlamak değil, yeniden yaşamak."

TARFIN'DEN 2 SEZONLUK İŞ BİRLİĞİ

Tarfin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin hem erkek hem de kadın basketbol takımlarının yanında olacağız. Anlaşmamız 2 sezonu kapsıyor. Ama bu işbirliğini bizim için değerli kılan, birlikte anlatacağımız hikaye. Fenerbahçe'nin sahadaki gelişimiyle Tarfin'in dönüşümü birbiriyle örtüşüyor. Önümüzdeki 2 sezon boyunca bu değişimi Fenerbahçe'yle birlikte anlatmak istiyoruz. Fenerbahçe kadın ve erkek takımlarına bu sezonki yolculuklarında başarılar diliyorum."

ALPERİ ONAR: 'SEZONU 5 KUPAYLA TAMAMLAMAK İÇİN HAZIRLANIYORUZ'

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar'ın açıklaması şu şekilde:

"Yeni sezon umarım sakatlıksız geçer. Bizim her sezon hedefimiz her kulvarda şampiyon olmak. Bu sezon da önemli transferlerimiz oldu. Takım kimyamızın iyi olacağına inanıyorum. Sezonu 5 kupayla tamamlamak için hazırlanıyoruz."

MELİH MAHMUTOĞLU: '8 YENİ OYUNCUMUZ VAR'

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Yeni bir kadro diyebiliriz. 8 yeni oyuncumuz var. Hepsi yeterince tecrübeli ve Fenerbahçe'yi çok iyi bilen oyuncular. Yaz sezonu gayet iyi geçiyor. Geçen sezonu şampiyon tamamladık. Bu sezon da aynı hedeflerle yola çıkıyoruz. Çok maç var. Önemli olan sakatlıksız bir sezon olması. Yarın Abu Dabi'ye gidiyoruz, dönüşte de Cumhurbaşkanlığı Kupası maçımız var. Umarım iyi bir sezon olur."