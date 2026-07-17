Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transferdeki iddiasını düzenlediği imza töreniyle gözler önüne serdi. Sarı-lacivertliler, Mason Greenwood, Nathan Aké ve Vedat Muriqi için toplu imza töreni gerçekleştirdi.

“EN DEĞERLİ OYUNCULAR FENERBAHÇE’DE”

Fenerbahçe Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, törende yaptığı açıklamada takımın gücüne vurgu yaptı.

Kamer, “Türkiye’de kıyasladığınız zaman en değerli oyuncular Fenerbahçe’de. Teknik ekibimizin talepleri doğrultusunda eksik bölgeleri en iyi isimlerle tamamladık” ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinin zorlu geçtiğini belirten Kamer, başkan Aziz Yıldırım’ın kritik anlarda liderlik gösterdiğini ve gerekirse yüksek bonservislerin göze alındığını söyledi.

YÖNETİMDEN BİRLİK MESAJI

Futbol direktörü Oğuz Çetin ise transfer sürecinde yönetimin büyük destek verdiğini belirterek, “Sayın başkanımızın liderliği ve yönetimimizin katkısıyla çok önemli oyuncuları kadromuza kattık” dedi.

MURİQİ: ONURLU VE GURURLUYUM

Çok mutluyum. Burada olmak, bu formayı giymek, bu forma için mücadele etmek onur verici. Bu formanın büyüklüğünü gittiğim ilk gün anladım. Birçok takımla oynadım, büyük kulüplerle oynadım rakip olarak. Fenerbahçe büyüklüğü kıyaslanacak gibi değil. Taraftar, stadyum, atmosfer... Bu kampta bile haftada 1-2 gün idmanlar açıktı taraftara ama o kadar çok zahmet edip gelmişler ki oraya, İsmail Hocam sağ olsun, sürekli her gün açık gibi idman yaptık. Bu sevgi başka hiçbir kulüpte, taraftarda yok! Gittiğim günkü Vedat gibi çok mücadele edip, bol goller atıp, şampiyonlukta pay sahibi olarak bu formanın hakkını vereceğim.

"SAKATLIKTAN NE ZAMAN GERİ DÖNECEKSİN?"

Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Hiçbir futbolcu bunu istemez. Tabiri caizse saçmasapan bir pozisyonda oldu. O yüzden bunun nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Maç olarak belirtmek zor, çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekiple, teknik ekiple görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında.

Geçen sezon iyi bir sezon geçirdim. Geçen sezonun sürprizi diyebilirim gol krallığı listesinde ikinci olmam. Mbappe, Lewandowski, Yamal gibi yıldızların gol attığı ligde böyle bir performans onur verici. Hiçbir zaman kendime bir gol hedefi, rakam koymadım. En önemli şey şampiyonluktur. Keşke hiç gol atmasam ama Fenerbahçe şampiyon olsa. Bu en önemlisi. Ben elimden gelenin en fazlasını hem saha içi hem saha dışı yapacağım.

AKÉ: HEDEF ŞAMPİYONLUK

Çok mutluyum. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana göstermiş oldukları güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da takımla beraber çok güzel 1-2 gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için takım olarak elimizden geleni yapacağız.

"FENERBAHÇE'YE GELMEDEN ÖNCE EDERSON İLE GÖRÜŞTÜN MÜ?"

Buraya gelmeden önce Ederson ile görüştüm. Fenerbahçe ve İstanbul hakkında bilgiler verdi. Gerçekten büyük keyif aldığını, Fenerbahçe'yi sevdiğini, taraftarların inanılmaz olduğundan bahsetti. Ayrıca bana şampiyonluk için her sezon savaşıldığını söyledi. Sonrasında kulüp ile iyi bir görüşme yaptık. İngiltere'deyken neredeyse her kupayı kazandım ve bu yolun nereden geçtiğini biliyorum. Önemli olan zorlu anlarınızdan nasıl çıkabildiğinizdir.

GREENWOOD: SABIRSIZLANIYORUM

Mason Greenwood ise transfer sürecinin uzun sürdüğünü ancak takıma katıldığı için mutlu olduğunu belirtti. İngiliz oyuncu, “Takıma katkı sağlamak istiyorum. Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Fenerbahçe, gerçekleştirdiği bu transferlerle yeni sezonda hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da iddialı bir performans ortaya koymayı hedefliyor.

"ÜZERİNDE BASKI HİSSEDİYOR MU, BUNU BAŞARIYA DÖNÜŞTÜREBİLECEĞİNE İNANIYOR MU?"

Çok fazla baskı hissetmiyorum. Marsilya'da iki yıl oynadım. Orada da baskı çok yüksek. Açıkçası iyi bir performans sergiledim orada. Şimdiki meydan okuma için çok heyecanlıyım. Ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum, sayıların önemi yok. Tek odaklandığım şey futbol.