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Yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmeye devam eden Fenerbahçe'de, ayrılması beklenen isimlerden Diego Carlos için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istiyor.

MAAŞINDA İNDİRİME HAZIR

Haberde, 33 yaşındaki savunmacının transferin gerçekleşmesi adına maaşında indirime gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Diego Carlos, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Como'da 31 resmi karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı futbolcu bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.