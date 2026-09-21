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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, kadrosunun en önemli isimlerinden Emma Meesseman ile yola devam kararı aldı.

Sarı-lacivertli kulüp, 2022-23 sezonunda takıma katılan ve EuroLeague Women'da üst üste iki kez "En Değerli Oyuncu" seçilen Meesseman ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varıldığını duyurdu.

She doesn’t just play here… She belongs here.



Emma Meesseman, right at home. 👑✨#PotanınKraliçeleri pic.twitter.com/ft6zGnZvYw — Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol (@fbkadinbasket) September 21, 2026

Yeni sözleşmeyle birlikte Belçikalı yıldız, 2026-27 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe formasını giymeye devam edecek.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımımız, Avrupa kadın basketbolunun en özel oyuncuları arasında yer alan, EuroLeague Women'da üst üste iki kez 'En Değerli Oyuncu' seçilen oyuncumuz Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır.

2022-23 sezonunda ailemize katılan, bugüne dek kazandığımız tüm tarihi başarılarda ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Emma Meesseman 2026-27 sezonunun sonuna kadar formamızı giymeye devam edecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını diliyor, Emma Meesseman’a Fenerbahçe forması altında nice başarılar diliyoruz."