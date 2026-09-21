Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, kadrosunun en önemli isimlerinden Emma Meesseman ile yola devam kararı aldı.
Sarı-lacivertli kulüp, 2022-23 sezonunda takıma katılan ve EuroLeague Women'da üst üste iki kez "En Değerli Oyuncu" seçilen Meesseman ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varıldığını duyurdu.
She doesn’t just play here… She belongs here.— Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol (@fbkadinbasket) September 21, 2026
Emma Meesseman, right at home. 👑✨#PotanınKraliçeleri pic.twitter.com/ft6zGnZvYw
Yeni sözleşmeyle birlikte Belçikalı yıldız, 2026-27 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe formasını giymeye devam edecek.
FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımımız, Avrupa kadın basketbolunun en özel oyuncuları arasında yer alan, EuroLeague Women'da üst üste iki kez 'En Değerli Oyuncu' seçilen oyuncumuz Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır.
2022-23 sezonunda ailemize katılan, bugüne dek kazandığımız tüm tarihi başarılarda ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Emma Meesseman 2026-27 sezonunun sonuna kadar formamızı giymeye devam edecektir.
Bu anlaşmanın Kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını diliyor, Emma Meesseman’a Fenerbahçe forması altında nice başarılar diliyoruz."