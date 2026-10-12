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Kaynak: AA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'de Aston Villa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde çalışmalarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal idaresinde yapılan antrenmanda futbolcular, ilk olarak ısınma ve çabukluk egzersizleri gerçekleştirdi.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, dar alanda çift kale maçlar oynandı. Çalışma, oyuncuların bireysel antrenmanlarıyla sona erdi.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular ise günü aktif dinlenme programıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Aston Villa karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın yapacak. Hazırlıklarını tamamlayacak olan Fenerbahçe, ardından İngiltere'ye hareket edecek.