Fenerbahçe’de sezonun en dikkat çeken isimlerinden Marco Asensio, 5 Nisan’da oynanan Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir takımdan uzak kalmıştı. İspanyol yıldızın yokluğunda sarı-lacivertliler ligde 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

ASENSIO’DAN SEVİNDİREN HABER

Fanatik’te yer alan habere göre Marco Asensio, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. İspanyol futbolcunun son antrenmanda takımla birlikte çalıştığı ve tamamen hazır hale geldiği belirtildi.

KONYASPOR MAÇINDA İLK 11 İHTİMALİ

Asensio’nun Konyaspor karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkmasının beklendiği ifade edildi. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.