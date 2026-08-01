Yeniçağ Gazetesi
01 Ağustos 2026 Cumartesi
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Anasayfa Spor Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var

Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var

Dünya futbolunda oyuncu maaşlarına en fazla bütçe ayıran kulüpler sıralandı. Zirvede Suudi Arabistan temsilcileri ile Avrupa devleri yer alırken listeye Türkiye'den yalnızca bir kulüp girdi. İşte Capology verilerine göre futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 1

1. Al Nassr: 487.660.340 $

1 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 2

2. Real Madrid: 476.299.565 $

2 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 3

3. Al Hilal: 471.966.777 $

3 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 4

4. Manchester City: 399.158.973 $

4 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 5

5. Bayern Münih: 345.531.263 $

5 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 6

6. Arsenal: 314.876.201 $

6 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 7

7. Barcelona: 302.669.651 $

7 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 8

8. PSG: 290.888.107 $

8 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 9

9. Liverpool: 274.765.468 $

9 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 10

10. Chelsea: 259.671.982 $

10 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 11

11. Manchester United: 256.855.917 $

11 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 12

12. Tottenham: 252.527.910 $

12 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 13

13. Atletico Madrid: 206.688.743 $

13 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 14

14. Aston Villa: 202.631.954 $

14 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 15

15. Inter: 188.619.540 $

15 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 16

16. Fenerbahçe: 185.604.786 $

16 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 17

17. Juventus: 184.262.871 $

17 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 18

18. Milan: 173.845.985 $

18 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 19

19. Napoli: 173.039.698 $

19 20
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var - Resim: 20

20. Al Ahli: 164.259.268 $

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