1. Al Nassr: 487.660.340 $
Futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp: Listede bir Türk takımı var
Dünya futbolunda oyuncu maaşlarına en fazla bütçe ayıran kulüpler sıralandı. Zirvede Suudi Arabistan temsilcileri ile Avrupa devleri yer alırken listeye Türkiye'den yalnızca bir kulüp girdi. İşte Capology verilerine göre futbolcularına en fazla maaş ödeyen 20 kulüp...Furkan Çelik
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1 20
2. Real Madrid: 476.299.565 $
2 20
3. Al Hilal: 471.966.777 $
3 20
4. Manchester City: 399.158.973 $
4 20
5. Bayern Münih: 345.531.263 $
5 20
6. Arsenal: 314.876.201 $
6 20
7. Barcelona: 302.669.651 $
7 20
8. PSG: 290.888.107 $
8 20
9. Liverpool: 274.765.468 $
9 20
10. Chelsea: 259.671.982 $
10 20
11. Manchester United: 256.855.917 $
11 20
12. Tottenham: 252.527.910 $
12 20
13. Atletico Madrid: 206.688.743 $
13 20
14. Aston Villa: 202.631.954 $
14 20
15. Inter: 188.619.540 $
15 20
16. Fenerbahçe: 185.604.786 $
16 20
17. Juventus: 184.262.871 $
17 20
18. Milan: 173.845.985 $
18 20
19. Napoli: 173.039.698 $
19 20
20. Al Ahli: 164.259.268 $
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