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Fenerbahçe, 120. kuruluş yılına özel hazırlanan 2026-27 sezonu formalarını taraftarların beğenisine sundu. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda üç farklı tasarımla sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE 120. YILINA ÖZEL YENİ SEZON FORMALARINI TANITTI

Fenerbahçe, 2026-27 sezonunda kullanacağı yeni formaları düzenlenen lansmanla tanıttı.

Sarı-lacivertli kulüp, 120. kuruluş yılına özel hazırlanan koleksiyonda taraftarların karşısına üç farklı tasarımla çıktı. Yeni sezonda futbol takımı, "Çubuklu", "Sarı-beyaz çubuklu" ve "Lacivert" formaları kullanacak.

Bu forma, unutulmayan zaferlerden,​ gelip geçmeyenlerden, modadan, yağmurluktan,​ vazgeçilmez bir tutkudan,​ Fenerbahçe ruhundan yapıldı.​​



Yeni sezon adidas x Fenerbahçe forması, Fenerbahçe'nin 120 yılından yapıldı.​​#BuFormaFenerbahçedenYapıldı pic.twitter.com/QCNSZ3yGQw — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 3, 2026

120 YILLIK TARİHE VURGU

Kulübün forma tanıtım videosunda 120 yıllık tarihe ve Fenerbahçe kültürüne vurgu yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Bu forma, unutulmayan zaferlerden, gelip geçmeyenlerden, modadan, yağmurluktan, vazgeçilmez bir tutkudan, Fenerbahçe ruhundan yapıldı. Yeni sezon adidas x Fenerbahçe forması, Fenerbahçe'nin 120 yılından yapıldı." ifadelerine yer verildi.