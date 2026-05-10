Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 28. haftasında deplasmanda Giresun Sanayispor’u 7-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Çotanak Arena’da oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 6 ve 35. dakikalarda Peritan Bozdağ, 18. dakikada Maria Alvez, 26. dakikada Andrea Staskova, 45+1’de Sabastine, 54. dakikada İpek Kaya ve 58. dakikada Zeynep Kerimoğlu kaydetti.
İki gol atan Peritan Bozdağ maçın yıldızlarından biri olurken, Fenerbahçe arsaVev bu sonuçla puanını 77’ye yükseltti. Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın Trabzonspor Kadın Futbol Takımı karşısında puan kaybetmesiyle puan farkını 7’ye çıkaran sarı-lacivertliler, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.