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EuroLeague'de 2026-2027 sezonuna başarılı bir başlangıç yapan Fenerbahçe Tarfin, normal sezonun 3. haftasında BC Dubai'yi konuk etti.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, mücadeleden 76-66 galip ayrılarak üçte üç yaptı.

Virtus Bologna ve Bayern Münih'in ardından Dubai'yi de mağlup eden Fenerbahçe, EuroLeague'deki yenilmezlik serisini sürdürdü.

FENERBAHÇE İLK YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 26-14 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı azaltan Dubai, devre arasına girilirken skoru 42-39'a getirdi.

Üçüncü çeyrekte iki takım da hücumda zorlanırken sarı-lacivertliler, son periyoda 55-51 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibine 21-15 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, parkeden 76-66 galip ayrıldı.

MARCUS BINGHAM JR. MAÇIN YILDIZI OLDU

Fenerbahçe'de Marcus Bingham Jr., 17 sayı ve 8 ribaundluk performansıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Wade Baldwin 14 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

Braxton Key 12 sayı ve 7 ribaund üretirken Talen Horton-Tucker 8, Shavon Shields ise 7 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Dubai'de Elie Okobo'nun 18 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. McKinley Wright 12, Dwayne Bacon ve Mamadi Diakite ise 10'ar sayı kaydetti. Mfiondu Kabengele de 11 ribaund aldı.

FENERBAHÇE SEZONA 3'TE 3 İLE BAŞLADI

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de sezonun ilk üç karşılaşmasında Virtus Bologna'yı 78-68, Bayern Münih'i 100-76 ve Dubai'yi 76-66 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

Dubai ise üçüncü maçında ilk yenilgisini yaşadı.