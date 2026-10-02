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EuroLeague'de normal sezonun üçüncü maçına çıkan Beşiktaş, sahasında İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi. Dış şutlarda sorun yaşayan siyah-beyazlı ekip, mücadeleden 95-82'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, organizasyondaki ikinci yenilgisini alırken Barcelona ikinci galibiyetine ulaştı.

WILBEKIN'İN 17 SAYISI YETMEDİ

Beşiktaş'ta Scottie Wilbekin, 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Devon Dotson 11, Jaylen Nowell ise 10 sayıyla çift hanelere ulaştı.

Ante Zizic, 10 sayı ve 9 ribaundluk performansıyla double-double yapmaya yaklaşsa da siyah-beyazlıların mağlubiyetini önleyemedi.

BARCELONA'DA PUNTER ÖNE ÇIKTI

Konuk ekipte Kevin Punter, 16 sayıyla maçın takım adına en skorer ismi oldu. Umoja Gibson 15 sayıyla galibiyete katkı sağlarken Olek Balcerowski ve Olivier Nkamhoua da 11'er sayı kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ RAKİBİ BASKONIA

EuroLeague'de üç maç sonunda bir galibiyet ve iki mağlubiyeti bulunan Beşiktaş, bir sonraki karşılaşmasında Baskonia'ya konuk olacak.

İkinci galibiyetini alan Barcelona ise gelecek maçında Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.