Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE GERİ DÖNÜŞ İÇİN SAHADA

İlk maçı evinde 3-0 kaybederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı lacivertli ekip rövanşta geri dönüş için mücadele edecek.

CITY GROUND'A TEZAHÜRATLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER

Zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarları maça saatler kala City Ground'a tezahüratlar eşliğinde yürüyerek Nottingham sokaklarını adeta inletti.

Fenerbahçe taraftarları, stadyuma yürüyüşe başladı. pic.twitter.com/An82mGjNEu — KAFA Sports (@sportskafa) February 26, 2026

Sosyal medya paylaşılan o görüntüler, Fenerbahçe taraftarlarının tur şansını zora sokmasına rağmen takımlarına olan güvenini gözler önüne serdi.