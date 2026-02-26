Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
Anasayfa Spor Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 1

Kadıköy’de oynanan ilk maçta İngiliz temsilcisi 3-0’lık üstünlük elde etmişti.

1 9
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 2

Sarı-lacivertliler, City Ground’da bu dezavantajı telafi ederek tur atlamayı ve son 16 biletini kapmayı hedefliyor.

2 9
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 3

Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel kadroları futbolseverler tarafından merak konusu.

3 9
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 4

NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

26 Şubat Perşembe 2026 (bugün) The City Ground Stadyumu’nda oynanacak.

4 9
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 5

NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest - Fenerbahçe mücadelesi Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.

5 9
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 6

NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TRT 1’den canlı olarak ekranlara gelecek.

6 9
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 7

MAÇI KİM YÖNETECEK?

Maurizio Mariani görev yapacak.

7 9
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 8

NOTTİNGHAM FOREST MUHTEMEL 11'LER

Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Yates, Ndoye, Anderson, Hudson-Odoi , Lucca.

8 9
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 9

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Tarık, Yiğit Efe, Guendouzi, Brown, Semedo, İsmail, Kante, Nene, Asensio, Kerem, Cherif.

9 9
