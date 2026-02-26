Kadıköy’de oynanan ilk maçta İngiliz temsilcisi 3-0’lık üstünlük elde etmişti.
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Sarı-lacivertliler, City Ground’da bu dezavantajı telafi ederek tur atlamayı ve son 16 biletini kapmayı hedefliyor.
Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel kadroları futbolseverler tarafından merak konusu.
NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
26 Şubat Perşembe 2026 (bugün) The City Ground Stadyumu’nda oynanacak.
NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Nottingham Forest - Fenerbahçe mücadelesi Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.
NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
TRT 1’den canlı olarak ekranlara gelecek.
MAÇI KİM YÖNETECEK?
Maurizio Mariani görev yapacak.
NOTTİNGHAM FOREST MUHTEMEL 11'LER
Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Yates, Ndoye, Anderson, Hudson-Odoi , Lucca.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Tarık, Yiğit Efe, Guendouzi, Brown, Semedo, İsmail, Kante, Nene, Asensio, Kerem, Cherif.