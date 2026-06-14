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Fenerbahçe'de transfer çalışamaları hız kazandı.

FENERBAHÇE SOULE'Yİ GÜNDEMİNE ALDI

Mason Greenwood için Marsilya ile uzun bir süredir anlaşma zemini arayan Roma'da transfer bütçesine kaynak sağlamak adına gözden çıkarılan Matias Soule'nin Fenerbahçe'nin gündemine olduğu iddia edildi.

ROMA SATIŞ LİSTESİNE KOYDU

İtalyan basınında yer alan iddiaya göre; Roma geçtiğimiz sezon 43 maçta 7 gol, 6 asistle oynayan Arjantinli kanat oyuncusunu satış listesine koydu.

DEV TRANSFER YARIŞI

Oyuncuya Aston Villa başta olmak üzere birçok Premier Lig kulübünün, Borussia Dortmund'un ve Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin de talip olduğu aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Piyasa değeri 35 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.