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Kaynak: Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen Domenico Tedesco, Galatasaray mağlubiyetinin ardından sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe macerasının sona ermesinin ardından İtalya'ya dönen Tedesco, Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun eski takımı Bologna'nın başına geçti.

3 MAÇTA SADECE 1 PUAN

Tedesco yönetimindeki Bologna, Serie A'ya kötü bir başlangıç yaptı. İtalyan ekibi ilk hafta Lazio'ya mağlup olurken, ikinci haftada Atalanta karşısından da puansız ayrıldı.

Bologna, üçüncü haftada Sassuolo ile 2-2 berabere kalarak sezonun ilk puanını aldı.

Böylece Tedesco, Bologna'nın başında çıktığı ilk 3 lig maçında galibiyet alamazken yalnızca 1 puan toplayabildi.

SIRADAKİ RAKİP NAPOLİ

İtalya'daki yeni macerasına istediği başlangıcı yapamayan Tedesco'yu gelecek hafta zorlu bir karşılaşma bekliyor.

Bologna, Serie A'nın bir sonraki haftasında deplasmanda Napoli ile karşı karşıya gelecek. Tedesco ve öğrencileri, Napoli karşısında sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.