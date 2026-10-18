Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı konuk edecek. UEFA’dan yapılan duyuruya göre karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

YARDIMCI HAKEMLER VE DÖRDÜNCÜ HAKEM BELLİ OLDU

Ülker Stadyumu’nda oynanacak maçta de Burgos’un yardımcılıklarını aynı federasyondan Iker de Francisco ile Ivan Masso Granado üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine İspanyol Adrian Cordero olacak.

Maçın VAR ve AVAR hakemlerinin ise kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.