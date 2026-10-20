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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor.

Lig aşamasındaki ilk iki maçında Roma ile 1-1 berabere kalan ve Aston Villa'ya 6-0'lık farklı bir sonuçla yenilen sarı-lacivertliler 18 yıl sonra katıldığı Devler Ligi'nde ilk galibiyetini taraftarı önünde almayı hedefliyor.

Öte yandan Slavia Prag ise Lens'e 3-2, Sabah'a 2-0 yenilerek ilk iki haftayı puansız geçti.

Chobani Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayan zorlu karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo De Burgos yönetiyor.

FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Oğuz, Greenwood, Kerem, Muriqi.

Slavia Prag: Markovic, Vlcek, Zima, N'Guessan, Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak, Ayaosi, Provod, Sturm.

FENERBAHÇE 1-0 SLAVIA PRAG CANLI ANLATIM

1' Ricardo De Burgos'un ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Slavia Prag maçı başladı.

FENERBAHÇE OĞUZ AYDIN'IN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

4' Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından harika bir şutla topu köşeden ağlara gönderdi. Fenerbahçe maça golle başladı.

GREENWOOD FARKI İKİYE ÇIKARDI

11' Fenerbahçe Mason Greenwood'un golüyle farkı ikiye çıkardı.