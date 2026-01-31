Fenerbahçe Sidiki Cherif transferinde mutlu sona ulaştı. Önce 19 yaşındaki genç oyuncuyu transfere ikna eden Sarı Lacivertliler ardından kulübü Angers ile zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmasına vardı.

FENERBAHÇE ANGERS İLE ANLAŞMAYA VARDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe kiralama bedeli olarak Ligue 1 ekibine 4 milyon Euro ödeyecek ve sezon sonu 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Cherif'i kalıcı olarak renklerine bağlayacak.

Anlaşma kapsamında ayrıca 3 milyon Euro değerinde bonus maddelerinin de olduğu Romano'nun aktardığı bilgiler arasında.

SİDİKİ CHERİF'İN SEYEHAT PLANLAMASI YAPILDI

Ayrıca Sidiki Cherif'in sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza atması için seyahat planlamasının yapıldığı ve bu gece geç saatlerde İstanbul'da olmasının beklenildiği kaydedildi.