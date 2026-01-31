Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor. Kanarya, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Ali Koç’un bu yaptığını kimse yapmaz: Sadettin Saran ayakta alkışladı
Fenerbahçe’de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kritik toplantıya eski başkan Ali Koç’ta katılım sağladı. Toplantıda sarı-lacivertli ekibin ekonomik durumu tartışılırken Ali Koç’tan sürpriz bir çıkış geldi. Divan Kurulu’nda resmen açıkladı.Derleyen: Furkan Çelik
Sarı lacivertlilerde Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, açıklamalarda bulundu.
Öte yandan eski başkan Ali Koç’ta kritik toplantıya dahil oldu.
ALİ KOÇ’TAN BÜYÜK FEDAKARLIK
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Başkan Ali Koç'un kulüpten olan tüm alacaklarını Fenerbahçe'ye hibe ettiğini açıkladı.
Murat Salar açıklamasında, "Bir önceki toplantımızda borç rakamının içinde Başkanımız Sayın Ali Koç'a kulübümüzün borç miktarı da yer alıyordu. Başkanımız, ailesini ve varislerini de kapsayacak şekilde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu ifade etmişti." dedi.
Salar, Ali Koç'un söz konusu taahhüdünü yerine getirdiğini vurgulayarak, "Kıymetli başkanımız bu evrakları imzalayarak kulübümüze teslim etti. Ali Koç, Fenerbahçe'den alacağı tüm parayı kulübümüze hibe etti." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü'nden alacağı paranın 3,5 milyar TL olduğu biliniyordu.