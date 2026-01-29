Fenerbahçe hücum hattını sürpriz bir hamlede bulunarak genç forvet Sidiki Cherif ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE SIDIKI CHERIF İLE ANLAŞMAYA VARDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı Lacivertliler bu sezon Ligue 1'de 19 maça çıkan ve 4 gol atan Sidiki Cherif ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Genç yeteneğin transferi konusunda Fenerbahçe ile Angers arasında bonservis pazarlığının başladığı ifade edildi.

CRYSTAL PALACE VE PARIS FC DE TEKLİF YAPMIŞTI

Crystal Palace ve Paris FC de Sidiki Cherif transferi için Angers'e teklif yapan kulüpler arasında yer alıyordu.