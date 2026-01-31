Galatasaray’da büyük kriz: Okan Buruk ile Dursun Özbek’in arasına o isim girdi

Teknik direktör Okan Buruk ile Başkan Dursun Özbek arasında Singo krizi patlak verdi. Kulis bilgilerine göre Villarreal’in Pape Gueye için teklifi yükseltti. Henüz Galatasaray net bir rakama çıkamadı. Bunun nedeni ise Singo’nun maliyetli transferi.