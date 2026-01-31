Yeniçağ Gazetesi
31 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray’da büyük kriz: Okan Buruk ile Dursun Özbek’in arasına o isim girdi

Galatasaray’da büyük kriz: Okan Buruk ile Dursun Özbek’in arasına o isim girdi

Galatasaray’da Manchester City yenilgisi sonrası yeni bir kriz patlak verdi. Teknik direktör Okan Buruk ile Dursun Özbek’in arasında Wilfried Singo girdi. Pape Gueye transferinde üst rakamlara çıkmayan Cimbom’da nedenler belli oldu. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları…

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Galatasaray’da büyük kriz: Okan Buruk ile Dursun Özbek’in arasına o isim girdi - Resim: 1

Teknik direktör Okan Buruk ile Başkan Dursun Özbek arasında Singo krizi patlak verdi. Kulis bilgilerine göre Villarreal’in Pape Gueye için teklifi yükseltti. Henüz Galatasaray net bir rakama çıkamadı. Bunun nedeni ise Singo’nun maliyetli transferi.

1 8
Galatasaray’da büyük kriz: Okan Buruk ile Dursun Özbek’in arasına o isim girdi - Resim: 2

GALATASARAY’DA BÜYÜK KRİZ

Kemerburgaz tesislerinde ortalık karıştı. Teknik direktör Okan Buruk ile Dursun Özbek arasında tansiyon yükseldi. Bu krizin neden ise Wilfried Singo…

2 8
Galatasaray’da büyük kriz: Okan Buruk ile Dursun Özbek’in arasına o isim girdi - Resim: 3

Transferiyle dikkat çeken Singo, sık sık sakatlanmasından dolayı ağır eleştiriler almaya devam ediyor.

3 8
Galatasaray’da büyük kriz: Okan Buruk ile Dursun Özbek’in arasına o isim girdi - Resim: 4

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELİYOR: ‘BU PARALAR VERİLİR Mİ?’

Eleştirilerin odağında iki temel sebep var. Birincisi ödenen yüksek bonservis bedeli. 25 yaşındaki stoper için gözden ödenen 30 milyon Euro yönetim Başkan Özbek tarafından ilk günden itibaren "fahiş" bulunuyor.

4 8
Galatasaray’da büyük kriz: Okan Buruk ile Dursun Özbek’in arasına o isim girdi - Resim: 5

Singo transferiyle harcanan limitler ve oyuncunun performansı, Okan Buruk’un çok istediği diğer isimlerin önünü kapattı.

5 8
Galatasaray’da büyük kriz: Okan Buruk ile Dursun Özbek’in arasına o isim girdi - Resim: 6

Buruk’un orta saha için "ısrarcı" olduğu Pape Gueye defterinin de bu yüzden kapandığına dair iddialar var.

6 8
Galatasaray’da büyük kriz: Okan Buruk ile Dursun Özbek’in arasına o isim girdi - Resim: 7

DURSUN ÖZBEK ONAY VERMEDİ

Gelen bilgilere göre Villarreal bonservis bedelinde indirime gitti. Başkan Özbek’in Singo sürecinde yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle bu transfere onay vermedi.

7 8
Galatasaray’da büyük kriz: Okan Buruk ile Dursun Özbek’in arasına o isim girdi - Resim: 8

Okan Buruk ile Dursun Özbek arasında gerilimin nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro