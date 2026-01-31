Teknik direktör Okan Buruk ile Başkan Dursun Özbek arasında Singo krizi patlak verdi. Kulis bilgilerine göre Villarreal’in Pape Gueye için teklifi yükseltti. Henüz Galatasaray net bir rakama çıkamadı. Bunun nedeni ise Singo’nun maliyetli transferi.
Galatasaray’da büyük kriz: Okan Buruk ile Dursun Özbek’in arasına o isim girdi
Galatasaray’da Manchester City yenilgisi sonrası yeni bir kriz patlak verdi. Teknik direktör Okan Buruk ile Dursun Özbek’in arasında Wilfried Singo girdi. Pape Gueye transferinde üst rakamlara çıkmayan Cimbom’da nedenler belli oldu. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları…Derleyen: Furkan Çelik
GALATASARAY’DA BÜYÜK KRİZ
Kemerburgaz tesislerinde ortalık karıştı. Teknik direktör Okan Buruk ile Dursun Özbek arasında tansiyon yükseldi. Bu krizin neden ise Wilfried Singo…
Transferiyle dikkat çeken Singo, sık sık sakatlanmasından dolayı ağır eleştiriler almaya devam ediyor.
TEPKİLER PEŞ PEŞE GELİYOR: ‘BU PARALAR VERİLİR Mİ?’
Eleştirilerin odağında iki temel sebep var. Birincisi ödenen yüksek bonservis bedeli. 25 yaşındaki stoper için gözden ödenen 30 milyon Euro yönetim Başkan Özbek tarafından ilk günden itibaren "fahiş" bulunuyor.
Singo transferiyle harcanan limitler ve oyuncunun performansı, Okan Buruk’un çok istediği diğer isimlerin önünü kapattı.
Buruk’un orta saha için "ısrarcı" olduğu Pape Gueye defterinin de bu yüzden kapandığına dair iddialar var.
DURSUN ÖZBEK ONAY VERMEDİ
Gelen bilgilere göre Villarreal bonservis bedelinde indirime gitti. Başkan Özbek’in Singo sürecinde yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle bu transfere onay vermedi.
Okan Buruk ile Dursun Özbek arasında gerilimin nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.