Fenerbahçe-Roma maçı öncesinde karaborsa bilet satışına yönelik soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Eylül 2026 tarihinde oynanacak karşılaşmanın biletlerini sosyal medya üzerinden karaborsada satışa çıkardığı belirlenen kişileri incelemeye aldı.
4 ŞEHİRDE OPERASYON
Soruşturma kapsamında 6 kişi tespit edildi. Şüphelilere ait adreslerde dört ayrı şehirde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında tespit edilen şüphelilerden 5'i hakkında gözaltı talimatı verildi.
Karaborsa bilet satışına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.