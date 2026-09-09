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Transfer döneminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti.

Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık oynayarak tamamlayan ve bu sezon da İsmail Kartal'ın planları arasında bulunmayan Rodrigo Becao uzun süredir yeni kulüp arayışı içerisindeydi.

BECAO İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Brezilyalı stoperin kiralık transferi konusunda Rodina Moskova kulübüyle anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe Becao'nun ayrılılığını resmi açıklamayla duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DE 38 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı sarı lacivertli formayla bugüne kadar 38 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.