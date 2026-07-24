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Fenerbahçe’nin, Milan’ın yıldız futbolcusu Rafael Leao transferi için temaslarını yoğunlaştırdığı iddia edildi.

La Gazzetta’nın haberine göre İtalyan ekibi, Portekizli kanat oyuncusunun bonservisi için bonuslarla birlikte yaklaşık 50 milyon euro talep ediyor.

TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Haberde, Fenerbahçe’nin Rafael Leao’ya sunduğu teklifin şu şekilde olduğu öne sürüldü:

Yıllık 8 milyon euro garanti ücret

20 maçın üzerine çıkması halinde 1,5 milyon euro bonus

15 gol atması halinde 1,5 milyon euro bonus

Süper Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon euro bonus

5 yıllık sözleşme

TRANSFERDE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-lacivertlilerin transfer için girişimlerini hızlandırdığı belirtilirken, Milan’ın yüksek bonservis beklentisinin pazarlıklardaki en önemli unsur olduğu ifade edildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.