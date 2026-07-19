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Fenerbahçe, Corinthians'ın genç orta saha oyuncusu Andre'nin transferi için Juventus ile yarışıyor. Brezilya ekibi, 20 yaşındaki futbolcunun bonservis şartlarını belirledi.

ESPN'in haberine göre; Juventus'un geçtiğimiz hafta resmi temas kurduğu 20 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe de teklif yapan kulüpler arasında yer alıyor.

CORINTHIANS BONSERVİSİ BELİRLEDİ

Corinthians yönetiminin transfer için 18 milyon euro garanti ücret ve 4 milyon euro bonus talep ettiği aktarıldı.

Bu bedelin, oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 80'i karşılığında isteneceği belirtilirken, Andre'nin haklarının yüzde 30'una sahip olduğu ve transfer öncesinde bunun yüzde 10'unu kulübe devrederek yüzde 20'lik payını koruyacağı ifade edildi.

100 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ BULUNUYOR

Habere göre; Aralık 2029'a kadar Corinthians ile sözleşmesi bulunan Andre'nin kontratında ise 100 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.