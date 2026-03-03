Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinin ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol’u 95-59 mağlup etti.
İlk karşılaşmayı da 113-42 kazanan sarı-lacivertliler, seride durumu 2-0’a getirerek ligde yarı finale yükseldi.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Orkun Yurttaş, Niyazi Yasin Kahraman, Halil Ata Günal
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 13, Doğa Adıcan 7, Merve Arı 18, Merve Uygül 2, Collier 12, Cansu Çolakoğlu 4, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç 3
Fenerbahçe Opet: Rupert 19, Tuana Vural 5, McCovan 4, McBride 7, Allemand 6, Ece Erginay 5, Williams 11, Selen Baş 2, Ayşe Yılmaz 7, Milic 17, Meltem Avcı Yılmaz 8, Sudenur Akarpa 4
1. Periyot: 17-24
Devre: 30-50
3. Periyot: 43-73