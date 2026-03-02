Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında evinde ağırladığı Melikgazi Kayseri Basketbol’u 113-42 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci karşılaşması yarın saat 13.00’te Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak. İki galibiyete ulaşan takım adını yarı finale yazdıracak
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Fatih Güler, Münevver Özemre, Ali Osman Kanık
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır Turgut 2, Meesseman 18, Allemand 9, Milic 22, Ece Erginay 3, Alperi Onar 13, Rupert 9, Tuana Vural 9, McCowan 4, McBride 14, Meltem Avcı Yılmaz 4
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 9, Doğa Adıcan 5, Merve Arı 4, Merve Uygül 4, Collier 17, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç 3
1. Periyot: 32-14
Devre: 61-27
3. Periyot: 90-37