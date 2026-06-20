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Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain'i finalde yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da tecrübeli oyuncu Nando De Colo kariyerini sarı lacivertli kulüpte kazandığı bu kupayla sonlandırdı.

Fenerbahçe, Nando De Colo'ya yönelik veda mesajı paylaştı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerinde kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran, 2019-22 ve 2025-26 sezonlarında giydiği Çubuklu formamızla Sarı Mirasımızda da özel bir yer edinen oyuncumuz Nando De Colo, kariyerini dün akşam kazandığımız şampiyonlukla noktaladı.

Nando’ya, Avrupa basketboluna ve Fenerbahçe Basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor; her zaman ailemizin bir parçası olacak De Colo ailesine hayatlarının yeni bölümünde başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz."