Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe Chobani Stadı’nda Kasımpaşa’yı konuk etti. Mücadele uzatmalarda atılan karşılıklı gollerle 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü ile Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı. Ederson ve Anderson Talisca’nın durumlarının ise yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli ekip, 90+11. dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında mağlup olduğu haftada puanları eşitleme fırsatını değerlendiremedi. 55 puanlı Galatasaray’ın ardından 53 puana yükselen sarı-lacivertliler ikinci sıradaki yerini korudu.

GALATASARAY’DAN PAYLAŞIM: 'SİZCE HANGİSİ OFSAYT?'

Maçın ardından Galatasaray, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Konyaspor maçında iptal edilen golü ile Süper Lig’de bu hafta Fenerbahçe'nin Asensio ile attığı gol dahil diğer maçlardaki benzer pozisyonlarda geçerli sayılan golleri derledi.

Paylaşımda, “Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde: