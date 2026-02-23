Trendyol Süper Lig’de 23. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Kasımpaşa’yı konuk etti.

FENERBAHÇE İSTEDİĞİ OYUNU SAHAYA YANSITAMADI

Galatasaray’ın puansız geçtiği haftada şampiyonluk yarışı için kritik önem taşıyan mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ VE OOSTERWOLDE İLK YARIDA SAKATLANDI

İlk yarıda stoper ikilisi Çağlar Söyüncü ile Jayden Oosterwolde’nin şansız sakatlıkları sonrası iki zorunlu değişiklik yapan Fenerbahçe zaman zaman kalesinde tehlike yaşadı.

KARŞILIKLI NET POZİSYONLAR KAÇTI

Maçın henüz başında Kasımpaşa Ederson ile karşı karşıya pozisyonu değerlendiremeyen Diabate ile öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

Bir diğer net pozisyonda ise Fenerbahçe devreye girilirken uzatma dakikalarında Asensio ile önemli bir şans yakaladı. Ancak kaleci Gianniotis gole izin vermedi. İlk yarı iki kalecinin de kritik kurtarışları sonucu golsüz eşitlikle geçildi.

BASKILI OYUNA RAĞMEN ÜRETMEKTE ZORLANDI

Fenerbahçe taraftarının da desteğiyle ikinci yarıda oyun kontrolünü eline alarak rakip yarı sahada baskı kurdu. Ancak Sarı Lacivertliler gol yollarında yine istediği pozisyonları üretmekten uzak bir görüntü çizdi.

FENERBAHÇE'NİN İMDADINA ASENSIO YETİŞTİ

Buna rağmen son dakikalara kadar baskısını sürdüren Fenerbahçe Marco Asensio’nun 90+5’de attığı golle öne geçti.

ALLENVINAH İLK ŞUTUNU GOLE ÇEVİRDİ

Kadıköy’de büyük sevinç yaşanırken Kasımpaşa bu gole dakikalar sonra Allevinah ile karşılık verdi ve puanlar bölüşüldü.

FENERBAHÇE ZİRVEYLE PUANI EŞİTLEME FIRSATINI KAÇIRDI

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 53’e yükselterek Galatasaray ile puanını eşitleme fırsatını kaçırdı.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Levent, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Kamil Ahmet, Opoku, Frimpong, Baldursson, Diabate İrfan, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk

FENERBAHÇE 1-1 KASIMPAŞA (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Yasin Kol'un ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı başladı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

7' Talisca ceza sahası içeisinde rakibiyle girdiği iki mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi ancak Yasin Kol oyunu devam ettirdi.

KASIMPAŞA DIABATE İLE GOLE YAKLAŞTI

14' Benedyczak'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diabete Ederson'u geçemedi.

FENERBAHÇE'NİN İLK İSABETLİ ŞUTU ASENSIO'DAN GELDİ

19' Levent'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Asensio gelişine vurdu ancak top kaleci Gianniotis'te kaldı.

FENERBAHÇE İKİNCİ KEZ PENALTI BEKLEDİ

31' Fenerbahçe Dorgeles Nene'nin ceza sahası içerisinde rakibiyle girdiği mücadele sonrası yerde kalmasıyla bir kez daha penaltı bekledi. Yasin Kol bir süre VAR'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

GIANNIOTIS ASENSIO'YA GOL İZNİ VERMEDİ

45+1' Fenerbahçe hızlı atakta maçın en pozisyonunu yakaladı. Marco Asensio'nun kale önünde çaprazdan sert şutunda kaleci Gianniotis harika bir refleksle topu kornere çeldi.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 0-0 KASIMPAŞA

TALISCA FRİKİKTEN KALEYİ YOKLADI

52' Talisca serbest vuruştan kaleyi düşündü. Şutunda top direğin az farkla yanından dışarı gitti.

SEMEDO'NUN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI

66' Semedo'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.

FRED UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

90' Fred'in ceza sahası dışından sert şutunda defanstan seken top direğin yanından kornere çıktı.

KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI

90+3' Ben Ouanes Yiğit Efe'ye yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Kasımpaşa 10 kişi kaldı.

FENERBAHÇE ASENSIO İLE ÖNE GEÇTİ

90+5' Fenerbahçe atağında ceza sahası dışında boşta kalan Marco Asensio sol kanattan gelen pasa gelişine şutunu çekerek Gianniotis'i mağlup etti.

KASIMPAŞA BERABERLİĞİ YAKALADI

90'11' Kasımpaşa Allenvinah'nın golüyle beraberliği yakaladı.