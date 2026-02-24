2026 yılının başında emekli maaşına ve asgari ücrete yapılan zamlar büyük tepki gördü. Asgari ücret 28 bin liraya çıkartılırken, emekli maaşı ise 20 bin lira seviyesine yükseltildi.
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman belli olacak?
Emekli maaşına yapılan zam yeterli gelmeyince gözler bir nebze de can suyu olması beklenen bayram ikramiyelerine çevrildi. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman açıklanacak?
Kira, faturalar, çocuk giderleri, mutfak masrafları derken, emeklinin 20 bin lira maaş ile geçimini sürdürmesi imkansız hale geliyor.
Emeklinin çektiği bu sıkıntılara bir nebze olsun can suyu olması beklenen bayram ikramiyesinde ise rakam henüz net değil.
2018 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
2018 yılından beri yürürlükte olan ve bin lira ile başlayan ödemeler 2025 yılında 4 bin liraya yükseldi. 2026 senesinde ise bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi bekleniyor.
3 FARKLI SENARYO MASADA
Kulislerde ise üç farklı senaryo yer alıyor. Bakanlık masasında 5 Bin, 5 bin 500 ve 6 bin lira olmak üzere üç rakam yer alıyor. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması ve daha sonra kanuni düzenleme için Ramazan ayı içerisinde Meclise gelmesi bekleniyor.
İKRAMİYE TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? sorusu ise vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o sorunun yanıtının ramazan ayının ortalarında netleşmesi bekleniyor.