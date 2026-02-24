Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman belli olacak?

3 FARKLI SENARYO MASADA

Kulislerde ise üç farklı senaryo yer alıyor. Bakanlık masasında 5 Bin, 5 bin 500 ve 6 bin lira olmak üzere üç rakam yer alıyor. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması ve daha sonra kanuni düzenleme için Ramazan ayı içerisinde Meclise gelmesi bekleniyor.