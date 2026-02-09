Fenerbahçe, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralık olarak transfer ettiği Jhon Duran'ın ayrılığını açıkladı. 22 yaşındaki golcü, Rusya'nın Zenit takımına transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklaması:

“Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Jhon Duran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Jhon Duran’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

FENERBAHÇE RAKAMLARI

22 yaşındaki Duran, sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe'ye katıldı; bu süreçte 21 maça çıkan Kolombiyalı, takımına 5 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.