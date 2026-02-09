Trendyol Süper Lig’de 21. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Gençlerbirliği’ni ağırlıyor.
Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11’LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Tongya, Metehan, Koita
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ CANLI ANLATIM
1' Ali Şansalan'ın ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı başladı.