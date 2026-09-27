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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-27 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin başından itibaren skor üstünlüğünü elinde tutan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 98-83 kazanarak sezonun ilk haftasında dikkat çeken bir galibiyete imza attı.

FENERBAHÇE İLK ÇEYREKTE 12 SAYI GERİYE DÜŞTÜ

Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'nin hücumdaki etkili oyununa karşılık vermekte zorlandı. Ev sahibi ekip ilk periyodu 28-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan sarı-lacivertliler, Sertaç Şanlı, Talen Horton-Tucker ve Shavon Shields'ın katkısıyla farkı azaltmayı başardı. Buna rağmen Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 51-43 önde gitti.

BAHÇEŞEHİR AVANTAJINI KORUDU

Üçüncü periyotta Fenerbahçe farkı kapatmaya çalışsa da Bahçeşehir Koleji skor avantajını bırakmadı ve final çeyreğine 74-65 üstün girdi.

Son 10 dakikada da kontrolü elinde tutan ev sahibi ekip, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne izin vermedi ve parkeden 98-83'lük galibiyetle ayrıldı.

Böylece Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonuna 15 sayılık mağlubiyetle başlarken Bahçeşehir Koleji ilk hafta aldığı bu önemli galibiyetle rakiplerine gözdağı verdi.