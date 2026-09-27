Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-27 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin başından itibaren skor üstünlüğünü elinde tutan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 98-83 kazanarak sezonun ilk haftasında dikkat çeken bir galibiyete imza attı.

Fenerbahçe ilk hafta dağıldı: Bahçeşehir 15 sayı farkla kazandı - Resim : 1

FENERBAHÇE İLK ÇEYREKTE 12 SAYI GERİYE DÜŞTÜ

Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'nin hücumdaki etkili oyununa karşılık vermekte zorlandı. Ev sahibi ekip ilk periyodu 28-16 üstün tamamladı.

Fenerbahçe ilk hafta dağıldı: Bahçeşehir 15 sayı farkla kazandı - Resim : 2

İkinci çeyrekte toparlanan sarı-lacivertliler, Sertaç Şanlı, Talen Horton-Tucker ve Shavon Shields'ın katkısıyla farkı azaltmayı başardı. Buna rağmen Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 51-43 önde gitti.

Fenerbahçe ilk hafta dağıldı: Bahçeşehir 15 sayı farkla kazandı - Resim : 3

BAHÇEŞEHİR AVANTAJINI KORUDU

Üçüncü periyotta Fenerbahçe farkı kapatmaya çalışsa da Bahçeşehir Koleji skor avantajını bırakmadı ve final çeyreğine 74-65 üstün girdi.

Son 10 dakikada da kontrolü elinde tutan ev sahibi ekip, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne izin vermedi ve parkeden 98-83'lük galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe ilk hafta dağıldı: Bahçeşehir 15 sayı farkla kazandı - Resim : 4

Böylece Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonuna 15 sayılık mağlubiyetle başlarken Bahçeşehir Koleji ilk hafta aldığı bu önemli galibiyetle rakiplerine gözdağı verdi.